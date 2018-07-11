​Одна из услуг Регионального центра инжиниринга Ярославской области – составление бизнес-планов для производственных предприятий региона. В 2018 году за этой услугой обратились две компании, планирующие создать новые производственные предприятия и стать резидентами ТОСЭР «Тутаев». Они собираются производить полипропиленовую упаковочную ленту и запасные части для многоцелевого тягача. Ожидается, что это создаст около 170 дополнительных рабочих мест в моногороде Тутаеве.



– Правительство Ярославской области помогает предпринимателям воспользоваться возможностями и особыми налоговыми режимами на территории нашего региона, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Мы поддерживаем инвесторов в том числе и на таком важном этапе становления резидентом ТОСЭР как подготовка документов и подача заявки. И я обращаю внимание, что РЦИ готов оказывать инженерные и консалтинговые услуги, в том числе по бизнес-планированию, всем производственным предприятиям малого и среднего бизнеса Ярославской области независимо от того, планируют они стать резидентами ТОСЭР или нет.



Среди предприятий, пользующихся услугами РЦИ – «Специализированная производственно-торговая компания Армейские транспортеры и тягачи».



– В Ярославскую область мы пришли с некой долей опасений, но регион нас приятно удивил, – рассказал генеральный директор компании Роман Сливкин. – Мне есть с чем сравнивать, и я вижу, что в Ярославской области уникальный бизнес-климат. Региональный центр инжиниринга – это большое подспорье, его готовность оперативно разработать бизнес-план для нашего предприятия очень радует. Сегодня мы с РЦИ уже выстраиваем такие технологические циклы, которые предопределят структуру нашего будущего производства.



Кроме подготовки бизнес-планов, Региональный центр инжиниринга оказывает инженерные и консалтинговые услуги по льготной стоимости. В 2018 году было добавлено два новых вида услуг: проведение патентных исследований и изготовление опытных образцов продукции. Всего в текущем году РЦИ планирует оказать не менее 83 услуг.



Справка



РЦИ – это структурное подразделение ГБУ ЯО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)», входит в Инвестблок Правительства области и относится к инфраструктуре поддержки МСП Ярославской области.



РЦИ был создан в 2016 году для повышения технологического уровня региональных предприятий за счет разработки (проектирования) технологических и технических процессов и обеспечения решения проектных, инженерных, технологических и организационно-внедренческих задач, возникающих у производственных компаний Ярославской области.