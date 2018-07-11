|В регионе началась подготовка к предстоящему отопительному периоду. Ход работ 11 июля обсудили на заседании Правительства региона.
– Качественная подготовка к осенне-зимнему сезону – важнейшая задача для Правительства и муниципальных образований на ближайшие три месяца, – подчеркнул председатель Правительства Дмитрий Степаненко. – От того, как мы используем это время, будет зависеть, насколько успешно пройдет отопительный период.
Главам районов и городских округов необходимо обеспечить готовность жилищного фонда до 15 сентября, теплоснабжающих предприятий – до 15 октября, получение паспортов готовности муниципальных образований к отопительному сезону – до 1 ноября.
Как доложил директор департамента ЖКХЭиРТ Сергей Колесников, согласно плану, утвержденному Правительством области, к отопительному сезону должно быть подготовлено 17793 многоквартирных домов, 606 котельных, более двух тысяч километров тепловых сетей, почти четыре тысячи километров – водопроводных, 2,6 тысячи километров – канализационных и свыше 30 тысяч километров – электрических, а также более 1800 объектов социального назначения.
На сегодняшний день 42,5% процента жилищного фонда, 40% котельных и более 50% сетей уже готовы.
– В межотопительный период ресурсоснабжающие организации также проводят комплекс мероприятий по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов теплоснабжения, газоснабжения и электросетевого хозяйства, – рассказал Сергей Колесников. – В муниципальных образованиях заменены ветхие сети: 33 процента тепловых, 44 – водопроводных и 43 – канализационных.
Было отмечено, что первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей, проведенный в муниципальных образованиях в мае текущего года, позволил своевременно выявить проблемные места на магистральных трубопроводах. Специалисты ГКУ ЯО «Центр управления ЖКК ЯО» обследовали проблемные участки с помощью приборов неразрушающего контроля и определили требующие замены.
Кроме того, сегодня на особом контроле находятся муниципальные районы, в которых для успешного прохождения отопительного периода необходимо решение проблем по капитальному ремонту оборудования и модернизации котельных. Также в зоне пристального внимания – ход устранения замечаний Ростехнадзора, выявленных в 2017 году со сроком устранения в 2018 году. В частности, прорабатывается вопрос изготовления и монтажа новой блочно-модульной котельной, работающей на угле, в поселке Мокеиха Некоузского района.
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вчера, 16:45
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