​Успешно прошли государственную итоговую аттестацию 5066 учеников 11-х классов – это больше 98%. Не достигли необходимого минимума 49 человек, 7 из которых не явились на экзамен. Среди учеников 9 классов справились с аттестацией 11200, что составляет 97 % от общего числа. Не сдали экзамены 350 человек.



Об этом сообщила сегодня директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.



– По сравнению с прошлым годом число высокобалльных работ возросло почти по всем предметам. Исключение составили только биология и история, – сказала Ирина Лобода. – Кроме того, почти 90% выпускников справились с работой по математике базового уровня на 4 и 5. С очень высоким результатом (более 81 баллов) ЕГЭ по русскому языку сдал каждый третий участник аттестации, по информатике – каждый четвертый, по обществознанию – каждый восьмой.



На 100 баллов выполнено 70 работ: 49 – по русскому языку, 5 – по информатике, 3 – по математике, 2 – по географии, 2 – по обществовзнанию, 2 – по истории, 3 – по химии, 1 – по биологии, 1 – по физике, 1 по литературе, 1 – по английскому языку. Семь выпускников получили по 100 баллов сразу по двум предметам.



Экзамены в регионе прошли без технологических сбоев, в полном соответствии с установленным регламентом, на высоком организационном уровне. Хорошо зарекомендовали себя новые технологии печати и сканирования экзаменационных материалов в пунктах проведения ЕГЭ.



В целях обеспечения объективности на территории Ярославской области функционировал Региональный ситуационный центр, где было организовано общественное наблюдение за проведением ЕГЭ в режиме онлайн на портале smotriege.ru.



Выпускники 11-х классов, получившие неудовлетворительный результат, имеют право пересдать русский язык и математику в начале сентября. В первый месяц учебного года улучшить свой результат смогут и девятиклассники – по всем предметам.