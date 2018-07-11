​Делегация Ярославской области принимает участие в ежегодной IХ международной промышленной выставке «Иннопром-2018», которая проходит 9 – 12 июля в Екатеринбурге. В этом году главная тема – "Цифровое производство". Ключевые разделы выставки: «Металлобработка», «Индустриальная автоматизация», «Машиностроение и производство компонентов», «Технологии для энергетики».



Как отметил министр торговли и промышленности РФ Денис Мантуров, сегодня цифровизация производств и услуг из предмета обсуждения превратилась реальность. Наиболее передовые корпорации уже трансформируют свои бизнес-модели, маркетинговую и логистическую политику, горизонтальные и вертикальные кооперационные связи. Вкладывая большие деньги в реализацию концепции «Индустрия 4.0» они уже на начальном этапе за счет цифровых решений получают рост годовой выручки и снижение затрат на уровне 3 – 5%.



В текущем году в мероприятии принимают участие делегации из 95 стран, продукцию представляют более 600 компаний из 20 стран.



– Выставка организована с учетом приоритетных мировых и российских направлений развития промышленности, а также программ технологического развития, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Участие в программе этого года позволит нам наладить диалог с известными зарубежными производителями, провести переговоры с российскими компаниями о дальнейшей совместной работе.



В ходе первых двух дней международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2018» официальная делегация региона провела ряд встреч с представителями промышленных предприятий России и зарубежья, отраслевых ассоциаций и торговых представительств. Переговоры с организаций внешней торговли JETRO были направлены на укрепление разностороннего промышленного партнерства региональных производителей с японскими партнерами. В ходе встречи с агентством содействия торговле и инвестициям KOTRA были обозначены перспективы инвестиционного сотрудничества Ярославской области с корейским бизнес-сообществом.



В ходе встречи членов ярославской делегации с представителями Союза машиностроителей Германии (VDMA) стороны обсудили возможности локализации производств в регионе, где для бизнеса представлены лучшие условия инвестирования.



Также представители региона приняли участие в заседании Стратегического совета по инвестициям в новые индустрии под председательством Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Основная тема – «Условия развития рынков будущего: точки роста».



На сессии «Цифровизация производства – необратимый путь развития российского предприятия», одним из ключевых партнеров которой выступила компания Cisco, были рассмотрены опыт внедрения концепции «Индустрия 4.0», особенности обеспечения информационной безопасности в промышленности, возможности увеличения рынка сбыта продукции внутри страны и за рубежом.