​11 июля состоялось первое заседание экспертной группы, работающей над формированием концепции новой экологической политики региона по направлению «Воздух».



В ее составе – представители научного сообщества, промышленных предприятий, органов исполнительной власти, организаций, занимающихся контролем за состоянием атмосферного воздуха, общественники, депутаты.



– Задача экспертов разработать рекомендации по охране воздуха, которые лягут в основу новой экологической политики региона, – подчеркнула модератор экспертной группы, представитель областного департамента охраны окружающей среды и природопользования Антонина Козлова. – Сегодня мы обсудили возможные пути работы над улучшением ситуации в этой сфере, обсудили конкретные предложения.



Загрязнение воздуха является важнейшей характеристикой экологической ситуации. Согласно данным департамента охраны окружающей среды и природопользования, за 2017 год в регионе зафиксировано более 14 тысяч источников выбросов, общий объем загрязняющих веществ – 138 тысяч тонн.



– Серьезно загрязняет воздух автотранспорт. Большая концентрация выбросов наблюдается в дорожных пробках, – отметил директор АО «Яргорэлектротранс» Ильхам Худиев. – Есть предложение убрать левые повороты на улицах с многополосным движением. Также необходима работа с населением в части пропаганды общественного транспорта, который должен стать более комфортным и скоростным. Для этого нужно пересмотреть схему движения, ввести единую транспортную карту.



Для государственного мониторинга состояния атмосферного воздуха в трех городах области – Ярославле, Рыбинске и Переславле-Залесском – установлены специальные посты наблюдения. Их количества, по мнению начальника Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ларисы Задворновой, сегодня недостаточно.



– Требуются новые площадки для размещения данных пунктов, чтобы жители региона получали достоверную информацию о состоянии воздуха, - подчеркнула Лариса Задворнова. – Кроме того, необходимо расширять число ингредиентов, уровень которых определяется при исследованиях. Это дорогостоящее мероприятия и без помощи Правительства области здесь не обойтись.



Представитель Центра гигиены и эпидемиологии в Ярославской области Сергей Мелюк выступил с предложением возродить работу администраций северной и южной промышленных зон, выполняющих надзорные функции в соответствие с законодательством.



– Конечно, каждое предприятие делает все необходимые замеры, но нет суммации выбросов для единой санитарно-защитной зоны, – высказал сожаление Сергей Мелюк.



Он также выступил за закупку современного дорогостоящего оборудования, для тщательного анализа воздуха. Правительством региона сегодня уже прорабатывается проект по созданию уникальной современной экоаналитической лаборатории, выявляющей и фиксирующей отклонения самого широкого спектра. Запуск комплекса даст возможность существенно повысить качество экологического контроля и проведения исследований в постоянном и мобильном режиме. Стоимость проекта по созданию лаборатории – более 70 миллионов рублей.



Следующее заседание экспертной группы «Воздух» состоится в конце июля.



Справка



Концепция новой экологической политики формируется в Ярославской области по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. По его поручению для максимально всесторонней проработки вопроса создано пять экспертных групп, в которые вошли деятели науки, экологи, сотрудники профильных организаций, журналисты, представители общественности.



Каждая из экспертных групп в течение двух месяцев будет анализировать проблематику и разрабатывать предложения по пяти основным направлениям концепции: «Обращение с отходами», «Вода», «Лес», «Воздух», «Просвещение».