​Судостроительный завод «Верфь братьев Нобель» проводит целевой набор сварщиков корпусов металлических судов в связи с развитием производства. Сегодня на предприятии реализуется заказ на изготовление серии 8 сухогрузных судов уникального проекта, предназначенных для перевозок зерна.



По своим характеристикам сухогруз не имеет аналогов в мире. Его отличительные особенности – высокая грузоподъемность, экономичность использования и обслуживания. Стоимость проекта – 10 миллиардов рублей.



– На состоявшемся в мае Петербургском Международном экономическом форуме Правительство Ярославской области заключило Соглашение с АО «Концерн «Калашников» по дальнейшему развитию предприятия. Это знаковое событие для верфи, которая сегодня уверенно смотрит в будущее, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Последние годы предприятие провело фактически в полном отсутствии заказов и боролось с последствиями экономического кризиса. Компания не раз проводила крупные сокращения и долго не могла найти инвесторов.



Напомним, в 2017 году, выполняя поставленную главой региона Дмитрием Мироновым задачу по работе с находящимися в кризисе предприятиями, Правительство Ярославской области активизировало переговоры предприятия с инвестором – концерном «Калашников», и верфь вошла в его состав.



Сегодня рыбинское предприятие активными темпами наращивает производственные мощности, в планах – расширение штата сотрудников до 700 человек, сейчас здесь трудится 300.



– С апреля этого года практику и стажировку на предприятии проходили четверо учащихся, и в июне они были трудоустроены по специальности «трубопроводчики», – рассказал первый заместитель генерального директора компании Александр Егоров. – Группа из одиннадцати человек с середины июля приступит к работе по специальности «сборщик корпусов металлических судов», пройдя трехмесячный курс обучения. Вторая группа студентов по этой специальности начнет работу с сентября.



Совместно с Рыбинским транспортно-технологическим колледжем Верфь братьев Нобель в текущем году объявляет набор выпускников 9-х классов для обучения профессии «сварщик» с получением дополнительной квалификации «сборщик корпусов металлических судов» и возможным дальнейшим трудоустройством на предприятии. Компания также привлекает учеников 9 классов Рыбинского профессионального педагогического колледжа для обучения с 2019 года по системе дуального обучения.