​Вторую неделю в Ярославле идут работы по реконструкции парка «Нефтяник». Данная общественная территория стала лидером рейтингового голосования в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!», который Правительство области реализует совместно с партией «Единая Россия».



– За благоустройство этого места отдыха проголосовали более 57 тысяч человек, – рассказал руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин. – Сейчас рабочие приступили к снятию старого асфальта с пешеходных дорожек, устройству траншей для прокладки коммуникаций, подготовке основания для нового детского городка.



На благоустройство парка выделено около 20 миллионов рублей. Планируется отремонтировать около 5 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия, заменить порядка полутора тысяч погонных метров бордюрного камня. Кроме детского городка будут обустроены спортивная площадка, площадка для воркаута, футбольное поле, установлены скамейки и урны, заменено освещение.



– Я голосовала за этот парк, очень люблю его, – поделилась жительница Ярославля Юлия Бернацкая. – Здесь будет все для детей и взрослых: и спортивные площадки, и новые детские городки с безопасным покрытием. Нам это необходимо.



Также планируется осуществить санитарную вырубку зеленых насаждений, восстановить газон, привести в порядок входную группу парка и сделать автомобильную парковку со стороны улицы Павлова.



Работы по реконструкции «Нефтяника» завершатся в начале августа.



Справка



Проект «Решаем вместе!» реализуется в Ярославской области по инициативе губернатора Дмитрия Миронова второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным перед регионами.