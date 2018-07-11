​Экспертная группа по направлению «Вода» приступила к разработке предложений для включения в концепцию новой экологической политики, формирование которой началась в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова.



– Прошло первое заседание группы, на котором мы определили формат нашей работы, – сказала руководитель группы, начальник отдела развития и охраны особо охраняемых природных территорий департамента охраны окружающей среды и природопользования Елена Перминова. – Эксперты начали обозначать проблемные моменты в сфере охраны водных ресурсов. Распыляться не будем, сделаем акцент на главное. Затем выберем 3 – 5 наиболее реальных с точки зрения достижения положительного результата направления и выработаем предложения по их реализации.



В числе наиболее острых вопросов, обозначенных на первой встрече, – качество питьевой воды, работа ливневой канализации, состояние городских пляжей.



– Периодически появляется информация о том, что вода в Волге и Которосли непригодна для купания, – пояснила Елена Перминова. – Мы хотим пригласить на заседание нашей группы специалистов, которые представили бы всестороннюю картину по этому вопросу. Имея все данные, будем решать, что необходимо сделать для того, чтобы жители региона могли купаться без опасений за свое здоровье.



Еще одна тема, поднятая на совещании, – берегоукрепление Волги. Как отметила председатель областной экологической организации «Зеленая ветвь» Лилия Байкова, необходима чистка устья реки.



– Из всей Волги у нас осталось проточного участка только около 80 километров. Остальное – это водоем. А значит, малая проточность, слабое самоочищение, – отметила Лидия Байкова. – Необходимы новые предложения в федеральную программу «Чистая Волга». Считаю, что этому вопросу следует уделить самое пристальное внимание.



Также участники встречи договорились о поездке на следующей неделе на Ярославский водоканал. Эксперты намерены взять пробы воды из источника на предприятии, а затем сравнить их с образцами, полученными в квартирах граждан.



Над формированием концепции новой экологической политики работают пять экспертных групп по направлениям: «Обращение с отходами», «Вода», «Лес», «Воздух», «Просвещение». Они созданы по инициативе губернатора Дмитрия Миронова для всесторонней проработки вопроса. В числе экспертов – представители научного сообщества, промышленных предприятий, органов исполнительной власти, организаций, занимающихся контролем за состоянием питьевой воды, сотрудники «Водоканала», общественники, депутаты.