​В Ярославской областной онкологической больнице начал работать референсный маммографический центр с централизованным архивом медицинских изображений, в который попадают снимки с цифровых маммографов больниц региона.



Средства на создание центра выделены из областного бюджета. К архиву уже подключены 8 больниц, с начала июля сюда передано более 270 исследований.



– Мы продолжаем работу по внедрению информационных технологий в здравоохранении, – сообщила заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Надежда Корзина. – На полученные из резервного фонда Президента России 70 миллионов рублей в десяти медицинских организациях региона установлено компьютерное оборудование. Это позволило полностью обеспечить автоматизированными рабочими местами врачей поликлинических служб.



Надежда Корзина добавила, что в настоящее время идет обучение специалистов работе в региональной медицинской информационной системе, позволяющей вести электронную медицинскую карту пациента. Для внедрения электронного медицинского документооборота до конца года оптоволоконными каналами связи к центру обработки данных будут подключены даже самые отдаленные амбулатории. Пациентам не придется ездить в районную больницу для оформления направления или выписки льготного рецепта.



В референсном центре врачи-эксперты онкобольницы повторно пересматривают диагностические изображения пациентов из группы риска и оформляют экспертное заключение, которое передается по защищенному каналу врачу районной больницы и в региональную электронную карту пациента.



– Ярославская область занимает 4 место в Российской Федерации по раку молочной железы и 20 место – по смертности от этого вида заболеваний. Эти цифры свидетельствуют о том, что в регионе злокачественные образования молочной железы хорошо лечат, – сказал и.о. главного врача онкологической больницы Павел Нестеров.



На сегодня основным скрининговым методом выявления рака молочной железы на ранних стадиях является маммография.



– Тема онкологии для нашего региона по-прежнему остается очень актуальной, – отметил главный врач клинической больницы № 9, депутат Ярославской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Станислав Белокуров. – У депутатов Ярославской областной Думы на особом контроле и всегда в поле зрения вопросы, связанные с профилактикой и борьбой с онкологией. Благодаря выделению федеральных средств уже в этом году начнется строительство хирургического комплекса онкологической больницы. Безусловно, это даст новый толчок к снижению смертности от рака. Кроме того, мы как депутаты внимательно отслеживаем и ситуацию в муниципальных районах.



Станислав Белокуров подчеркнул, что создание централизованных архивов исследований позволяет медикам, работающим в районах, оперативно принимать решения, выявлять заболевание на ранней стадии, когда шансы на выздоровление гораздо выше.



Для развития цифрового здравоохранения из областного бюджета также выделено 12 миллионов рублей для увеличения мощности центра обработки данных, куда в электронном виде собираются все первичные медицинские документы.



18 миллионов рублей из резервного фонда Правительства РФ в 2018 году направлено на внедрение в регионе медицинских информационных систем. Сейчас готовятся технические задания на приобретение информационной системы для онкологической службы, для создания центрального архива медицинских изображений и реестра электронных медицинских документов.