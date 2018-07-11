​В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтирован еще один объект Ярославской агломерации – дорога «Ярославль – Тутаев» на левом берегу Волги. Протяженность участка – 5,6 километра.



– Это третий объект, приведенный в нормативное состояние в рамках приоритетного федерального проекта в нашем регионе в 2018-м году, – рассказал заместитель директора департамента дорожного хозяйства Ярославской области Денис Замараев. – Всего в рамках проекта будет отремонтировано 30 дорог общей протяженностью более 80 километров. Сейчас работы ведутся на большинстве из них. Контроль за процессом – пристальный и постоянный.



На дороге «Ярославль – Тутаев» на левом берегу отфрезерован изношенный слой покрытия, нанесен выравнивающий слой из пористой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Верхний слой покрытия сделан из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси в целях повышения транспортно-эксплуатационных характеристик трассы.



Кроме того, установлено барьерное ограждение на опасных участках дороги, отремонтированы водопропускные трубы и съезды, расчищена полоса отвода от древесно-кустарниковой растительности. Обочины укреплены асфальтобетонной крошкой, посадочные площадки общественного транспорта оборудованы заездными карманами, а металлические автопавильоны заменены на железобетонные.



Для безопасности дорожного движения установлены новые дорожные знаки со световозвращающей поверхностью, сигнальные столбики, нанесена горизонтальная дорожная разметка термопластичными материалами с применением стеклошариков, которые повышают ее видимость в темное время суток, пасмурную и дождливую погоду.



– Сотрудники Ярославской областной дорожной службы, департамента дорожного хозяйства и общественники контролировали соблюдение качества производства работ на всех этапах, – сообщил начальник отдела строительства Ярославской областной дорожной службы Артем Сазонов. – Асфальт проверяла лаборатория, были взяты 24 пробы. Работы выполнены в полном объеме, к подрядчику претензий по качеству у нас нет.



Справка



Из федерального бюджета на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ярославской области в 2018 году выделено 730 миллионов рублей, что более чем на 100 миллионов превышает финансирование прошлого года. 610 миллионов на реализацию проекта направлено из регионального бюджета и 120 – из муниципального. Таким образом, итоговое финансирование проекта в 2018 году составляет 1,46 миллиарда рублей.



В 2017 году финансирование проекта «Безопасные и качественные дороги» составило 1,306 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней. Отремонтированы 34 дороги Ярославской агломерации общей протяженностью 75,9 километра, ликвидированы 23 места концентрации ДТП. Доля дорог агломерации, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась с 44,3 до 51,5 процента.



Проект «Безопасные и качественные дороги» направлен на приведение в нормативное состояние дорог в границах крупных агломераций. В нашем регионе это Ярославская агломерация, в которую входят Ярославль, Ярославский и Тутаевский муниципальные районы.