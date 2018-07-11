​По результатам исследований ансамбль Белогостицкого монастыря в Ростовском районе отнесен к категории памятников регионального значения и включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.



Наиболее ранние каменные постройки монастырского ансамбля датируются серединой XVII века.



– Мы согласовали акт государственной историко-культурной экспертизы в отношении данного памятника, – сообщил директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – В ходе исследований были утверждены предмет охраны и ее границы. Теперь на данном объекте можно проводить ремонтно-реставрационные работы.



Ростовский Белогостицкий монастырь состоял заштатным с 1764 года, а затем был причислен к Ярославскому Архиерейскому Дому.



К началу ХХ века в ансамбль монастыря входили: здание Благовещенской церкви, основной корпус, помещение устроенной в 1867 году Казанской церкви, паперть Михайловской церкви, четырёхъярусная колокольня с воротами и двухэтажным братским корпусом, каменная ограда с четырьмя башнями. Основной корпус состоял из двух построек отдельно стоявших церквей: Михайловской и Георгиевской.



На территории монастыря находился обширный монастырский сад. После 1917 года монастырь был закрыт, а в 1926 году передан музею, но затем почти сразу перешёл в распоряжение МВД. До 50-х годов прошлого века в строениях монастыря размещалась тюрьма («исправительный дом»). В этот период ансамбль монастыря был значительно разрушен. После перевода тюрьмы из монастырского комплекса часть домов (братские корпуса) использовались как жильё, в основном корпусе находился сельский клуб. В начале 2010-х годов корпус ансамбля и колокольня переданы епархии. Помещения колокольни и фрагментов примыкавшего к ней келейного корпуса приспособлены для богослужений; основной корпус не используется.