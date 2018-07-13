​Больше месяца назад Общенациональная программа «В кругу семьи» в рамках ХIII Международного кинофестиваля детских и семейных фильмов «В кругу семьи» объявила конкурс на лучший любительский видеоролик.



Победителем стал видеоклип «Наша любовь», который сняли члены ярославского семейного клуба «Молодая семья». Они сняли видеоклип, пропагандирующий традиционную семью, брак, рождение детей. Ребята сами написали слова песни и положили их на популярную мелодию «Так красиво». Они создали ролик как поздравление для всех семей России с Днем семьи, любви и верности.



Награждение победителей состоялось 12 июля, в рамках творческой встречи участников Форума «Росмолодежи» с президентом кинофестиваля «В кругу семьи» Александром Ковтунцом.



Видеролик был показан зрителям, а коллектив съемочной группы и герои клипа получили специальный приз кинофестиваля – статуэтку святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи и символа кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи».