|В Ярославле прошла встреча представителей Правительства области и посольства Нидерландов. Стороны обсудили вопросы сохранения объектов культурного наследия, созданных при участии голландских специалистов, – земляных валов в Ростове и Петропавловского парка в региональном центре.
– Земляные валы уникальны не только в историческом, но и в археологическом плане, – рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – Проект создавался под руководством голландского инженера в XVII веке по заказу царя Михаила Федоровича. Петропавловский парк был спроектирован голландцами.
Кроме того, на встрече обсудили ход работы по включению Ростовского кремля в список всемирного наследия ЮНЕСКО и проведение совместных мероприятий в Ярославле.
Стороны выразили готовность и в дальнейшем обмениваться опытом по вопросам сохранения объектов культурного наследия с подготовкой соответствующего международного соглашения.
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