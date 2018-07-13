​В Ярославле прошла встреча представителей Правительства области и посольства Нидерландов. Стороны обсудили вопросы сохранения объектов культурного наследия, созданных при участии голландских специалистов, – земляных валов в Ростове и Петропавловского парка в региональном центре.



– Земляные валы уникальны не только в историческом, но и в археологическом плане, – рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – Проект создавался под руководством голландского инженера в XVII веке по заказу царя Михаила Федоровича. Петропавловский парк был спроектирован голландцами.



Кроме того, на встрече обсудили ход работы по включению Ростовского кремля в список всемирного наследия ЮНЕСКО и проведение совместных мероприятий в Ярославле.



Стороны выразили готовность и в дальнейшем обмениваться опытом по вопросам сохранения объектов культурного наследия с подготовкой соответствующего международного соглашения.