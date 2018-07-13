​Специалисты департамента имущественных и земельных отношений совместно с представителями администрации Ростовского района провели осмотр карьеров на территории муниципального образования. При этом впервые для контроля за добычей полезных ископаемых использовался квадрокоптер.



– На объекте были выявлены признаки нарушений, – рассказал директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – Пользователь ведет добычу полезных ископаемых на землях сельскохозяйственного назначения, а в соответствии с Федеральным законом «О недрах» это запрещено. В данном случае есть все основания направить документы в прокуратуру и организовать внеплановую проверку с участием контрольно-надзорных органов.



Использование такого высокотехнологичного оборудования, как квадрокоптер, помогает всесторонне и за короткое время обследовать карьеры, где идет добыча минерального сырья. Уже проведено 6 облетов территорий, выявлен ряд признаков нарушений. Информация о них направляется в уполномоченные органы.