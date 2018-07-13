​К работе над концепцией новой экологической политики, формирование которой идет в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова, приступили члены экспертной группы «Обращение с отходами». В Правительстве области прошло ее первое заседание. Участники встречи определили перечень вопросов, требующих оперативного решения.



– Приоритетные направления таковы: внедрение системы раздельного сбора мусора, обеспечение прозрачной и понятной схемы обращения с отходами, борьба с несанкционированными свалками и ликвидация объектов накопленного экологического вреда, – отметил модератор группы, начальник отдела организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами департамента охраны окружающей среды и природопользования Артем Назаров. – Мы намерены выработать конкретные предложения по улучшению ситуации, и возможно, наши идеи впоследствии будут учтены в областных или даже федеральных программах, связанных с экологией.



Члены группы высказали мнение, что сегодня необходимы изменения в действующем законодательстве. Депутат муниципалитета Ярославля Михаил Писарец напомнил: на прошлой неделе депутаты областной Думы и муниципалитета регионального центра на заседании фракции «Единая Россия» уже приступили к обсуждению этой темы.



– Считаю, что новая экологическая политика должна начинаться с решения законодательных вопросов, в частности, с разработки правового механизма по ограничению ввоза мусора из других регионов, – пояснил Михаил Писарец. – Актуально также введение дополнительного бюджетирования на экологические проекты. Особо подчеркну: система расходования средств, направленных на экологическую политику, должна быть прозрачной. Чтобы люди могли видеть, куда и на что тратятся деньги.



Эксперты отметили: прозрачность расходования бюджетных средств по экологическим программам поможет обеспечить надежный общественный контроль.



Кроме того, по предложению одного из членов группы, главного редактора радио «Это Москвы. Ярославль» Людмилы Шабуевой в перечень приоритетных вопросов включена разработка механизма утилизации бытового мусора, представляющего опасность, – ртутных ламп и батареек. В настоящее время в регионе крайне мало точек, куда можно сдать эти отходы, не до конца ясен механизм их дальнейшей утилизации.



Напомним, формированием концепции новой экологической политики сегодня занимаются пять экспертных групп по направлениям: «Обращение с отходами», «Вода», «Лес», «Воздух», «Просвещение». Они созданы по инициативе губернатора Дмитрия Миронова для всесторонней проработки вопроса. В числе экспертов – представители научного сообщества, промышленных предприятий, органов исполнительной власти, общественники, депутаты.



Как подчеркнул Артем Назаров, открытое и системное взаимодействие власти и общественности при решении важнейших социально значимых проблем уже доказало свою эффективность. Так, группа мониторинга экологической безопасности на полигоне «Скоково», отработав больше месяца, сформулировала ряд замечаний. Большинство из них на сегодняшний день уже исправлены, что позволило улучшить экологическую ситуацию на полигоне.