​В поселке Семибратово на улице Пушкина началось строительство новой спортивной площадки в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!», который Правительство области реализует совместно с партией «Единая Россия». 12 июля ход работ проинспектировал глава Ростовского района Алексей Константинов.



– Главное, что делает проект «Решаем вместе!» особо ценным для небольших территорий и маленьких населенных пунктов, – он позволяет значительно улучшить качество жизни людей, – сказал Алексей Константинов. – В поселениях, да и в муниципальных районах, бюджетные возможности весьма ограничены, и включение каждого объекта в программу очень важно. Не только дети, но и взрослые смогут на новой площадке играть в баскетбол, волейбол, мини-футбол и даже теннис.



Стоимость проекта – более 2,3 миллиона рублей, в том числе средства федерального и областного бюджетов – 2 миллиона рублей, местного бюджета – 352 тысячи рублей.



Всего же в рамках проекта «Решаем вместе!» в Ростовском районе в этом году планируется реализовать 38 проектов. В списке – продолжение ремонта помещений и фасада в культурно-развлекательном центре поселка Семибратово, две многофункциональные спортивные площадки, 8 дворовых территорий.



Кроме этого, большой объем работ будет выполнен на общественно значимых территориях: ярмарочной площади в Семибратове, остановочном комплексе в районе конечной остановки на улице Северной в Ростове. Также предусмотрена реконструкция улицы Подгорной в поселке Петровское: ремонт асфальтового покрытия, установка освещения и обустройство пешеходной зоны.