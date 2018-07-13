​В Ростове Великом в пятый раз проходит фестиваль ростовской финифти и народных промыслов. Он организован на территории музея-заповедника «Ростовский кремль» и продлится с 13 по 15 июля.



В программу традиционно включена выставка работ, выполненных в разных техниках живописи по эмали. Свои произведения представят как члены ярославского отделения Союза художников России, ростовцы и ярославцы, так и приглашенные гости.



В этом году к участию в фестивале впервые привлечены музеи, известные своими коллекциями декоративно-прикладного искусства. Первым гостем стал Нижнетагильский музей изобразительных искусств со своей коллекцией металлических расписных подносов. По соседству с ней для гостей фестиваля на отдельной выставке «Подай поднос!» будут экспонироваться предметы из коллекции Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль»: подносы, подносные блюда и лотки, фарфор XVIII – XX веков.



Музейная арт-студия «Зеленая полоса» проведет мастер-классы по финифти. У всех желающих будет возможность познакомиться с основными приемами ремесла и изготовить своими руками уникальный сувенир. Гости фестиваля, музейщики из Нижнего Тагила, привезут с собой сувенирную продукцию и тоже организуют мастер-классы по росписи.



В субботу, 14 июля, в 16.00 на территории Митрополичьего сада начнется концертная программа «Посвящение Людмиле Зыкиной»: выступят народная артистка России Анна Литвиненко и Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной под руководством Дмитрия Дмитриенко.



Для мастеров-эмальеров, исследователей декоративно-прикладного искусства и других ценителей живописных эмалей организован ежегодный круглый стол по проблемам отрасли. С докладами выступят сотрудники Ростовского музея и исследователи эмалей из других научных центров.



На ярмарке мастеров покупателям будут предложены изделия, выполненные в различных техниках.



В Ростове особый вид живописи по эмали известен с середины XVIII столетия. В то время мастера по финифти изготавливали в основном иконки и дробницы для украшения церковной утвари. В советское время промысел изменил тематику – преобладать стали бытовые предметы и ювелирные украшения. Иной стала организация промысла: мастера объединились в артели. Одна из них была преобразована в фабрику «Ростовская финифть», которая в этом году отмечает 100-летие со дня основания и является одним из главных центров по производству живописных эмалей.



Сейчас на фабрике выпускают около 500 видов изделий, в том числе такие современные формы, как, например, флешки. Над одним изделием трудится 5 – 6 человек. Всего на фабрике работают около 120 мастеров.