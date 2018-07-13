​В Рыбинске приступили к ремонту помещений дневного стационара городской детской больницы. Работы здесь не проводились более 10 лет. В этом году из регионального бюджета на эти цели было выделено 700 тысяч рублей.

 ̶  В планах  не только ремонт детских поликлиник региона, но и укрепление их материально-технической базы,  ̶  сообщил заместитель председателя Правительства области Игорь Селезнев.  ̶  Финансирование второго направления в соответствии с распоряжением Правительства региона составит 74,2 миллиона рублей.

В помещениях дневного стационара в Рыбинске  будут заменены полы, установлены новые ПВХ-окна, покрашены стены и смонтированы новые светильники.

 ̶  Многие дети боятся врачей. А когда сам вид больницы мрачный, помещения в жалком состоянии, то это пугает еще больше,  ̶ ̶ отметила депутат Ярославской областной Думы, член фракции «Единая Россия»  Лариса Ушакова.  ̶  Ремонт позволит создать комфортные условия для пациентов, их родителей и, конечно, самих медиков. Мы заинтересованы в том, чтобы все лечебные учреждения выглядели достойно.

Ранее в детской городской больнице Рыбинска уже был отремонтирован 4 этаж, где располагаются педиатрическое отделение и отделение патологии новорожденных. К работам в дневном стационаре приступили сейчас, потому что летом, в период отпусков и каникул, появляется возможность выполнить реконструкцию, не мешая пациентам.

В дневном стационаре оказывают помощь детям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, легочной и почечной патологиями, проводят различные обследования, физиопроцедуры.

 ̶   Ремонт в этих помещениях планируем закончить к концу лета, ̶  сказал главный врач больницы Владимир Логинов.

Также в этом году в Рыбинске запланированы работы в детских поликлиниках на улицах Черепанова и Куйбышева.

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