|В Рыбинске приступили к ремонту помещений дневного стационара городской детской больницы. Работы здесь не проводились более 10 лет. В этом году из регионального бюджета на эти цели было выделено 700 тысяч рублей.
̶ В планах не только ремонт детских поликлиник региона, но и укрепление их материально-технической базы, ̶ сообщил заместитель председателя Правительства области Игорь Селезнев. ̶ Финансирование второго направления в соответствии с распоряжением Правительства региона составит 74,2 миллиона рублей.
В помещениях дневного стационара в Рыбинске будут заменены полы, установлены новые ПВХ-окна, покрашены стены и смонтированы новые светильники.
̶ Многие дети боятся врачей. А когда сам вид больницы мрачный, помещения в жалком состоянии, то это пугает еще больше, ̶ ̶ отметила депутат Ярославской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Лариса Ушакова. ̶ Ремонт позволит создать комфортные условия для пациентов, их родителей и, конечно, самих медиков. Мы заинтересованы в том, чтобы все лечебные учреждения выглядели достойно.
Ранее в детской городской больнице Рыбинска уже был отремонтирован 4 этаж, где располагаются педиатрическое отделение и отделение патологии новорожденных. К работам в дневном стационаре приступили сейчас, потому что летом, в период отпусков и каникул, появляется возможность выполнить реконструкцию, не мешая пациентам.
В дневном стационаре оказывают помощь детям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, легочной и почечной патологиями, проводят различные обследования, физиопроцедуры.
̶ Ремонт в этих помещениях планируем закончить к концу лета, ̶ сказал главный врач больницы Владимир Логинов.
Также в этом году в Рыбинске запланированы работы в детских поликлиниках на улицах Черепанова и Куйбышева.
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