|Начался прием документов с предложениями кандидатур для назначения членом избирательной комиссии Ярославской области с правом решающего голоса. Предложения принимаются от политических партий, общественных объединений, представительных органов муниципальных образований.
Документы принимаются не позднее 10 часов 00 минут 19 июля 2018 года по адресу: 150000, г. Ярославль, Советская площадь, д. 3, кабинет 109а, контактный телефон: (4852) 40-16-47.
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