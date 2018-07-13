​Начался прием документов с предложениями кандидатур для назначения членом избирательной комиссии Ярославской области с правом решающего голоса. Предложения принимаются от политических партий, общественных объединений, представительных органов муниципальных образований.



Документы принимаются не позднее 10 часов 00 минут 19 июля 2018 года по адресу: 150000, г. Ярославль, Советская площадь, д. 3, кабинет 109а, контактный телефон: (4852) 40-16-47.