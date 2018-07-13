​13 июля в Ярославском районе на территории парка активного и семейного отдыха «Забава» прошел четвертый региональный конкурс «Ярославский лесоруб-2018». 27 представителей ведущих лесозаготовителей региона состязались в профессиональном мастерстве.



Лесорубы сразились в двух номинациях: оператор гидроманипулятора и вальщик леса. Сложные погодные условия – проливной дождь – создали дополнительные трудности для участников конкурса, но члены жюри жестко следили за качеством выполнения поставленных задач.



Каждый из участников прошел пять этапов. Лесорубы продемонстрировали свое мастерство в валке дерева, обрезке сучьев и умении обращаться с инструментом.



Победителем среди вальщиков леса стал сотрудник ГКУ ЯО «Ярославское лесничество» Игорь Евгеньевич Коновалов. Он будет защищать честь Ярославской области на Чемпионате России среди вальщиков леса «Лесоруб-2018», который пройдет в Екатеринбурге в сентябре этого года.



Победителем среди операторов гидроманипуляторов стал Балушкин Александр Олегович из города Углич.



– Конкурс, несомненно, является прекрасной возможностью проявить себя, показать свое мастерство, – отметил директор департамента лесного хозяйства области Николай Савельев. – Участие в нем – это, прежде всего, прекрасная возможность познакомиться и пообщаться с коллегами, а также повысить интерес к лесным профессиям.