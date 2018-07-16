​В 2018 году на реставрацию храма Петра и Павла в Ярославле из федерального бюджета выделено 38,6 миллиона рублей по целевой программе «Культура России». Работы идут под строгим контролем со стороны областного департамента охраны объектов культурного наследия.



– Планируется предать храму первозданный вид. В 2017 году на эти цели в рамках федеральной программы было выделено 35 миллионов рублей, благодаря чему мы завершили работы на первом ярусе храма и начали на втором, – рассказал директор департамента Александр Филяев. – Теперь будем продолжать. В советские годы здесь располагался кинотеатр, а вся живопись была закрашена масляной краской. Фрагментарно сохранилась историческая лепнина, по ее слепкам восстановим утраченные элементы.



В настоящее время департамент собирает полный комплект проектно-сметной документации для определения окончательной стоимости ремонтно-реставрационных работ «под ключ». В частности, продолжается проработка вопроса отопления второго этажа, поскольку обогрев помещений может негативно сказаться на монументальной живописи.



Александр Филяев добавил, что сейчас Правительство области занимается вопросом привлечения федеральных средств для окончания реставрации храма Петра и Павла в 2019 году, а также для приведения в порядок парковой зоны, петропавловских прудов и стадиона.



В целом по федеральной программе «Культура России» региону в прошлом году было выделено порядка 220 миллионов рублей. Эти средства позволили провести ремонтно-реставрационные работы на девяти объектах культурного наследия.