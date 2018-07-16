|В этом году в больнице имени Соловьева в Ярославле будет проведено более ста уникальных операций по лечению остеохондроза – одного из наиболее распространенных заболеваний костно-мышечной системы.
Уникальность технологии заключается в использовании микрохирургического оперативного доступа через естественное межпозвонковое отверстие. Такое лечение менее травматично, кроме того, сокращается время проведения операции, применяется местная анестезия.
– Новая методика наиболее актуальна для пациентов, которым из-за множества сопутствующих заболеваний не рекомендованы операции на позвоночнике под общим наркозом, – отметила директор больницы имени Соловьева Наталья Даниленко. – Таким образом, наши врачи теперь реально могут улучшить качество жизни людей. И, что немаловажно, эти операции для пациентов выполняются бесплатно.
Еще одно преимущество нового метода – хирургическое вмешательство может выполняться даже в острый период, когда человек испытывает сильную боль и ограничение подвижности. Буквально сразу исчезает болевой синдром, восстанавливается активность, и пациент может быть выписан из стационара на второй-третий день.
– Мы используем эндоскоп с малым диаметром, изображение выводится на экран стандартной эндоскопической стойки, – сообщил заведующий нейрохирургическим отделением №3 Олег Герасименко. – В дальнейшем сможем оперировать и пациентов с грыжами дисков на шейном и грудном отделах позвоночника, при изменениях и костных разрастаниях.
– Как практикующий хирург я очень рад за коллег, которые освоили и поставили на поток высокотехнологичный процесс, – сказал главный врач клинической больницы №9, депутат Ярославской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Станислав Белокуров. – За эндоскопической хирургией, безусловно, будущее. Один из приоритетов федерального проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» – повышение качества и доступности медицинской помощи. При голосовании за бюджеты на федеральном и местном уровне этому вопросу мы уделяем особое внимание. Важно, чтобы такой подход поддерживали депутаты всех созывов и всех фракций.
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вчера, 15:30
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