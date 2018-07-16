​В селе Новое Большесельского района началось благоустройство площадки у местного Дома культуры. Средства на проведение работ выделены в рамках губернаторской программы по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!», которую Правительство области реализует совместно с партией «Единая Россия».



Проект в селе Новое – победитель рейтингового голосования: 18 марта его поддержали большинство сделавших выбор жителей муниципального образования.



– Общественная территория находится в центральной части населенного пункта, здесь расположены несколько социально-значимых объектов: детская площадка, мемориал павшим воинам Великой Отечественной войны, парковка, – сообщил глава района Сергей Груздев. – Все это будет приведено в должный вид. Стоимость проекта – более 1,8 миллиона рублей.



В настоящее время на месте проводятся подготовительные работы: подрядная организация снимает верхнюю часть асфальта, освобождает территорию от старых деревьев. В планах – полностью отремонтировать пешеходные дорожки, парковочную площадку, обновить мемориал, установить новые элементы детского городка, скамейки и урны, ограждение и освещение.



Также в рамках проекта «Решаем вместе!» в селе Новое будет выполнен косметический ремонт помещений Дома культуры и обустроена современная универсальная спортивная площадка. Всего же в губернаторскую программу в 2018 году включены 17 проектов в Большесельском районе.



– Губернаторский проект инициативного бюджетирования «Решаем вместе!» действительно востребован и решает проблемы людей, – отметил депутат Ярославской областной думы, член фракции «Единая Россия» Александр Тарасенков. – Ежегодно в селе Новое возле воинского мемориала на День Победы проходит акция «Бессмертный полк». Памятник павшим должен выглядеть достойно. Также жителям села нужны детская площадка, парковка для машин.



Справка



Проект «Решаем вместе!» реализуется в Ярославской области по инициативе губернатора Дмитрия Миронова второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным перед регионами.