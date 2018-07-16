​В Ростове прошло первое из четырех запланированных департаментом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области выездных совещаний по вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов. В работе приняли участие главы Ростовского, Угличского, Борисоглебского, Переславского районов и Переславля-Залесского.



– Вопрос подготовки объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону остается на особом контроле губернатора Дмитрия Миронова, – сказал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Сергей Колесников. – Совещаниями будут охвачены все 20 муниципальных районов и городских округов региона. Проведем необходимые проверки и сделаем конкретные выводы. Мы оцениваем готовность объектов к началу отопительного сезона, в том числе – теплоисточников, сетей, объектов водоснабжения и водоотведения.



В Ростове комиссия проинспектировала котельную №38, теплотрассу на улице Спартаковской и участки тепловых сетей в Первом микрорайоне города. Работы идут в соответствии с графиком, острых проблем, которые могли бы сдвинуть начало отопительного сезона, не выявлено.



– У нас нет сомнений в том, что все объекты будут подготовлены надлежащим образом, – добавил Сергей Колесников. – В сентябре подведем окончательные итоги, и дадим оценку каждому району.



На совещании отмечено, что главам районов и городских округов рекомендовано обеспечить готовность жилищного фонда до 15 сентября, теплоснабжающих предприятий – до 15 октября, завершить паспорта готовности муниципальных образований к отопительному сезону – до 1 ноября.



В Ростовском районе работы идут в соответствии с графиком.



– Подготовка к следующему отопительному сезону начинается практически сразу после завершения предыдущего, – отметил первый заместитель главы районной администрации Ахмет Хадзиев. – За последнее время мы впервые приняли решение дополнительно выделить финансирование из резервного фонда администрации района на подготовку всей системы теплоснабжения. Составлен план работы, определены мероприятия и очередность их реализации. Сейчас идет закупка необходимого оборудования.



Всего в Ярославской области к отопительному сезону должно быть подготовлено 17793 многоквартирных дома, 606 котельных, более двух тысяч километров тепловых сетей, почти четыре тысячи километров – водопроводных, 2,6 тысячи километров – канализационных и свыше 30 тысяч километров – электрических, а также более 1800 объектов социального назначения.



На сегодняшний день в осенне-зимнему периоду готовы 42,5% жилищного фонда, 40% котельных и более 50% сетей.