​В селе Новом Большесельского района началось благоустройство площадки у местного Дома культуры. Средства на проведение работ выделены в рамках губернаторской программы по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!», которую Правительство области реализует совместно с партией «Единая Россия».



Проект в селе Новом – победитель рейтингового голосования: 18 марта его поддержало большинство сделавших выбор жителей муниципального образования.



– Общественная территория находится в центральной части населенного пункта, здесь расположено несколько социально-значимых объектов: детская площадка, мемориал павшим воинам Великой Отечественной войны, парковка, – сообщил глава района Сергей Груздев. – Все это будет приведено в должный вид. Стоимость проекта – более 1,8 миллиона рублей.



В настоящее время на месте проводятся подготовительные работы: подрядная организация снимает верхнюю часть асфальта, освобождает территорию от старых деревьев. В планах – полностью отремонтировать пешеходные дорожки, парковочную площадку, обновить мемориал, установить новые элементы детского городка, скамейки и урны, ограждение и освещение.



Также в рамках проекта «Решаем вместе!» в селе Новом будет выполнен косметический ремонт помещений Дома культуры и обустроена современная универсальная спортивная площадка. Всего же в губернаторскую программу в 2018 году включено 17 проектов в Большесельском районе.



– Губернаторский проект инициативного бюджетирования «Решаем вместе!» действительно востребован и решает проблемы людей, – отметил депутат Ярославской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Александр Тарасенков. – Ежегодно в селе Новом возле воинского мемориала на День Победы проходит акция «Бессмертный полк». Памятник павшим должен выглядеть достойно. Также жителям села нужны детская площадка и парковка для машин.



Справка



Проект «Решаем вместе!» реализуется в Ярославской области по инициативе губернатора Дмитрия Миронова второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным перед регионами.