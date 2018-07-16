​16 июля заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Аркадий Гостев представил личному составу Управления МВД России по Ярославской области нового руководителя Андрея Липилина. Указом Президента Российской Федерации он был назначен на должность 5 июля 2018 года.



В мероприятии также приняли участие председатель Правительства региона Дмитрий Степаненко, представители судебной системы, депутаты, руководители правоохранительных органов, ветераны и члены Общественного совета при областном УМВД.



– Андрей Липилин начал службу оперуполномоченным, работал в разных регионах страны, имеет большой управленческий опыт, – отметил Аркадий Гостев. – Профессиональная грамотность наряду с огромным опытом работы, который составляет более 30 лет, помогут ему быстро оценить состояние дел для того, чтобы успешно выполнять поставленные задачи.



В ответном слове Андрей Липилин поблагодарил за оказанное доверие, пообещав применить все свои силы, опыт и знания для повышения эффективности работы органов внутренних дел в Ярославской области.



Дмитрий Степаненко от имени главы региона Дмитрия Миронова и от себя лично поздравил Андрея Липилина с назначением на должность.



– Уверен, сотрудники областного Управления МВД России с приходом нового руководителя начнут работать еще эффективнее, – сказал Дмитрий Степаненко. – Только совместными усилиями у нас получится решить все поставленные задачи. Правительство региона всегда открыто для взаимодействия.



Справка



Андрей Геннадьевич Липилин родился 27 июня 1964 года в Омске. В 1981 году поступил в Омскую высшую школу милиции МВД СССР, после окончания в 1985 году назначен на должность оперуполномоченного отделения уголовного розыска отдела внутренних дел Магаданского горисполкома. В 1997 году окончил Академию МВД России.



На руководящих должностях работает 25 лет:



– с 1993 года – заместитель начальника отдела по незаконному обороту наркотиков службы криминальной милиции УВД Магаданской области;



– с 1999 года – заместитель начальника штаба – начальник инспекции штаба УВД Омской области;



– с 2002 года – начальник управления внутренних дел Раменского района ГУВД Московской области;



– с 2006 года – заместитель начальника ГУВД по Московской области – начальник штаба;



– с 2011 года – заместитель начальника Главного управления МВД России по Московской области.



За период несения службы в органах внутренних дел награжден медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За доблесть в службе», «За отличие в службе» трех степеней, «За заслуги в управленческой деятельности III степени», нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД», наградным оружием.