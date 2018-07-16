|В выходные в Брейтово прошел первый межмуниципальный фестиваль спорта «Ситские зори», организаторами которого выступили Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, администрация района и спортивный клуб «Буревестник – Верхняя Волга».
– Основной целью таких мероприятий является гармоничное совмещение массового развлекательного праздника и спортивных традиций, которые существуют в каждом селе, городе или районе, – отметил директор по развитию спортивного клуба «Буревестник – Верхняя Волга» Александр Сорокин. – К тому же, это импульс для дальнейшего развития системы физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, работы и учебы в рамках соответствующего проекта, инициированного губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым. Мы надеемся, что такие клубы будут создаваться во всех муниципальных образованиях и регулярно проводить спортивные мероприятия, доступные для всех.
Фестиваль начался на берегу Рыбинского водохранилища с межмуниципального Чемпионата по ловле спиннингом с лодок. Участвовали 13 команд по 3 человека в каждой. После взвешивания улова и награждения победителей гостей праздника угощали свежей ухой по традиционным брейтовским рецептам.
Для самых маленьких был организован велосипедный заезд «Вело-бэби», в котором выступили воспитанники детских садов «Колокольчик» и «Улыбка». После соревнований для ребят были организованы конкурсы и игры. Все юные спортсмены получили сертификаты и сладкие призы.
На стадионе Парка Победы прошли турниры по мини-футболу и пляжному волейболу среди команд юношей и девушек Брейтовского и Некоузского районов. Победители и призеры были награждены медалями, дипломами.
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вчера, 17:30
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