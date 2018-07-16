В санатории «Искра» состоялась встреча участников Великой Отечественной войны с подрастающим поколением, посвященная 75-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Эту дату страна отметит в августе.



В мероприятии приняли участие председатель комитета Ярославской областной организации «Российский Союз ветеранов» и регионального совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Александр Каменецкий, председатель клуба женщин – участниц Великой Отечественной войны Марьяна Шестаева и другие.



Они рассказали о трудных дорогах войны, которыми пришлось пройти, защищая Родину, о Курской битве, которая длилась с 5 июля по 23 августа 1943 года. За мужество и героизм свыше 100 тысяч советских воинов – участников этой битвы были награждены орденами и медалями. Среди награжденных – 657 ярославцев.



Встречи с ветеранами пройдут еще в двух детских загородных оздоровительных организациях: 25 июля – в «Молодой гвардии», 26 июля – в оздоровительно-образовательном центре имени А. Матросова.