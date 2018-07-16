​Красные экскурсионные автобусы впервые появились в областном центре в начале высокого сезона 2017 года и уже стали неотъемлемым элементом туристического Ярославля. Сейчас авторы проекта тестируют новый маршрут – «Ярославские монастыри».



– Ярославия исторически является одним из центров православной культуры на русской земле. В рамках проекта «Yaroslavl-Citybus» в этом году разработана специализированная тематическая экскурсия, в которую включены ключевые объекты духовного наследия областного центра, – отметила директор департамента туризма Юлия Рыбакова. – Интерес у гостей региона к религиозным объектам остается повышенным, и туристический бизнес оперативно реагирует на этот спрос.



Новая экскурсия, также как и обзорная, длится, 1 час 20 минут. Запланировано 5 остановок – у Кирилло-Афанасиевского монастыря, у бывшего Спасо-Преображенского монастыря, на Богоявленской площади, где раньше находился Рождественский монастырь, у Казанского монастыря, далее автобус отправляется в Заволжский район, к Толгскому монастырю. В пути гостей будет сопровождать аудиогид с возможностью перевода на восемь языков. На всех остановках можно выйти, самостоятельно посетить интересующий объект и при желании, продолжить путешествие на следующем экскурсионном автобусе.



– Неоднократно индивидуальные туристы обращались к нам с просьбой сделать тематический тур по православным местам, – рассказал руководитель проекта «Yaroslavl-Citybus» Игорь Нурмухамедов. – Мы его разработали, сейчас тестируем. С августа будем предлагать всем желающим. Место старта красных автобусов останется неизменным – они оправляются от Церкви Ильи Пророка на Советской площади.



Также в 2018 году департамент туризма совместно с ярославской митрополией разработал набор открыток «Ярославские святыни». Проект получил высокую оценку участников греко-русского форума в рамках презентации Ярославии в июне 2018 года.



Справка



По оценкам экспертов, Ярославская область в настоящее время входит в первую десятку субъектов РФ по религиозному туризму. В регионе насчитывается более 1300 храмов и монастырей, реализуется около 90 тематических туристических программ.