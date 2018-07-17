​В Ярославской области начала работу международная молодежная бригада «Перспектива». С 16 июля по 10 августа десять волонтеров из Франции, Италии, Турции, Мексики, а также 25 жителей региона будут трудиться на территории Углича. Они примут участие в ремонте и реставрации школ, детских садов, спортивных центров и учреждений культуры.



Также для членов бригады будут организованы экскурсии и другие досуговые мероприятия, которые они смогут посетить в свободное время.



– Трудовой лагерь «Перспектива» – это возможность для молодых людей внести свой вклад в развитие социальных объектов нашего региона, – сказал заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Максим Цветков. – А для ребят из других стран это еще и шанс побывать в России и сформировать, а, может быть, изменить свое мнение о ней. Здесь они трудятся плечом к плечу с молодыми россиянами – открытыми, веселыми, щедрыми. Это хорошая инициатива, тем более, что 2018 год, согласно указу Президента России Владимира Путина, объявлен Годом добровольца и волонтера.



История отряда «Перспектива» началась в 2004 году. Добровольцы, в числе которых представители 15 стран, принимали участие в ремонте храма Святого Священномученика Вениамина в Тутаеве, Церкви Корсунской иконы Божией матери в Угличе, церкви и купальни на святом источнике в Борисоглебском районе. Ребята приводили в порядок городские парки, социально-реабилитационные центры, детские сады, школы и библиотеки, квартиры пожилых граждан и дома ветеранов.