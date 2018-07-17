​17 июля в Тутаеве прошло выездное совещание по вопросам подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к предстоящему осенне-зимнему периоду, организованное департаментом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области. В работе приняли участие представители пяти муниципальных районов: Тутаевского, Первомайского, Пошехонского, Любимского и Даниловского.



Сегодня по степени готовности жилого сектора, котельных, тепловых и водопроводных сетей среди этих муниципальных образований лидируют Пошехонский и Даниловский МР. Работы по замене ветхих тепловых сетей полностью выполнены в Первомайском районе.



– Это второе выездное совещание по подготовке к отопительному периоду, которое мы проводим в районах, – отметил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Сергей Колесников. – Задачу обеспечить четкий и жесткий контроль за подготовкой объектов жизнедеятельности и соцкультбыта к осенне-зимнему сезону поставил губернатор области Дмитрий Миронов. Специалисты ГКУ «Центр управления ЖКК» в ежедневном режиме мониторят ситуацию во всех районах области, анализируют ее и докладывают в наш департамент.



В рамках мероприятия комиссия проинспектировала две котельные. В Микляихе блочно-модульная газовая котельная, введенная в эксплуатацию в 2010 году, полностью готова к подаче тепла. Здесь уже завершен весь комплекс плановых работ. В Константиновском подготовительный этап продолжается.



– В Тутаевском районе 32 котельные, в том числе 9 – на газу, остальные – на жидком топливе, угле и на электроэнергии, – сообщил глава района Дмитрий Юнусов. – В целом в этом году порядка 60 миллионов рублей будет направлено на подготовку к зиме. Около 6 миллионов, 10% этих средств, – из бюджета Тутаевского района. В этом годы мы одну котельную переводим с угля на газ. Эти работы будут завершены в сентябре.



В рамках подготовки к зиме идет заключение договоров на поставку угля, жидкого топлива, дров для создания необходимого запаса. Управляющие компании выполняют в жилом секторе работы по промывке систем отопления, ревизии тепловых узлов, ремонту кровель. Аналогичные мероприятия идут в учреждениях социальной сферы.



– В целом по состоянию на 11 июля показатели готовности объектов по области следующие: жилищный фонд – 43%, котельные – 40%, тепловые сети – 54%, водопроводные сети – 77%, канализационные сети – 78%, – сообщил Сергей Колесников.



Всего в регионе к отопительному сезону должно быть подготовлено 17793 многоквартирных дома, 606 котельных, более двух тысяч километров тепловых сетей, почти четыре тысячи километров – водопроводных, 2,6 тысячи километров – канализационных и свыше 30 тысяч километров – электрических, а также более 1800 объектов социального назначения.



Следующее совещание с участием представителей профильных ведомств и районных администраций состоится в Ярославском районе.