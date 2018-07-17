​10 лет назад в Пошехонском районе создан музей «Топтыгин дом», посвященный коренному обитателю здешних лесов – бурому медведю. За прошедшие годы Топтыгин стал брендом территории. Сотрудники музея разработали множество интерактивных развлекательных и познавательных программ, популярных у детей и взрослых. А в прошлом году пошехонский медведь открывал Главную Масленицу страны в Ярославле.



В экспозиции можно увидеть берлогу и охотничьи лабазы, экспонаты, связанные с медведями: книги, игрушки, сувениры. Также здесь собрана большая коллекция плюшевых медведей. В музее можно отведать меда, малинового варенья, вдохнуть аромат настоящих сушеных грибов из Пошехонских лесов.



Последние два года Топтыгин – непременный участник районных праздников: Масленицы, Дня города, ярмарок. Он путешествовал по туристическим выставкам, был в Ярославле, Вологде, приглашал детей на новую программу, посвященную здоровому образу жизни.



Музей «Топтыгин дом» – филиал Пошехонского народного историко-краеведческого музея, который в 2017 году при поддержке Правительства Ярославской области получил новую прописку. Он справил новоселье в трехэтажном отремонтированном кирпичном здании площадью более 540 квадратных метров. На эти цели из бюджета региона было направлено свыше 9,5 миллиона рублей.



– Мы сделали все возможное для того, чтобы музей обрел надежный дом, новое пространство, позволяющее не существовать, а качественно работать на достойном уровне, развивая культурное пространство города и района, – сказала директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева.