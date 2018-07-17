​17 июля на Ярославском судостроительном заводе спущен на воду пограничный сторожевой корабль «Балаклава». Он предназначен для Крымского управления Пограничной службы ФСБ России: будет охранять государственную морскую границу и нести дозорную службу в прибрежной зоне.



В церемонии приняли участие генеральный директор ПАО «Ярославский судостроительный завод» Светлана Чекалова, представители конструкторского бюро, совета директоров предприятия, руководитель департамента береговой охраны пограничной службы ФСБ России Геннадий Медведев, заместитель руководителя службы – начальник управления материально-технического обеспечения 7-й службы ФСБ России Олег Колесник. Также были приглашены председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко, его заместитель Максим Авдеев.



На спущенном на воду судне длиной 50 метров и шириной 9 метров установлено артиллерийское оружие – автоматные установки АК-630М, система управления стрельбой и радиотехническое оружие. Корабль обладает большой дальностью плавания и автономностью, улучшенными условиями жизнеобеспечения экипажа.



– Мы готовы строить, заказывайте! – сказала Светлана Чекалова.



Ярославский судостроительный завод является старейшим и одним из наиболее успешных предприятий отрасли, обладает высоким научно-техническим потенциалом, осваивает передовые технологии. В настоящее время здесь строится почти два десятка судов – буксиров, катеров на воздушной подушке, кораблей военного назначения, спасательных и водолазных катеров и других.



Сегодня судостроение региона представлено 5 ведущими предприятиями, общий объем отгружаемой ими продукции составляет около 10 миллиардов рублей в год.



– В отрасли судостроения занято порядка двух с половиной тысяч человек, – отметил Дмитрий Степаненко. – Суда, выпущенные в Ярославской области, экспортируются более чем в 25 стран мира. Судостроительные заводы региона при поддержке Правительства области активно расширяют портфель заказов и осваивают новые рынки.