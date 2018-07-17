|Заслуженный мастер спорта, воспитанница ярославской СШОР №4 Екатерина Михайлушкина завоевала золотую медаль на дистанции 100 метров в первый день Чемпионата мира по плаванию в ластах, который проходит в Белграде.
На дистанции 400 метров она стала третьей и установила личный рекорд.
Вторая представительница нашего региона в сборной России мастер спорта международного класса Елена Лопатина на этой дистанции получила серебро и установила рекорд мира, Европы и России среди юниорок.
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