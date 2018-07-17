​Ярославская центральная районная больница встречает своих пациентов в обновленных помещениях.  Впервые за долгие годы в этом медицинском учреждении сделан ремонт: приведены в порядок кабинет гинеколога, стоматолога, прививочный, а также аптека, палата дневного стационара и вентиляционная.

В обновленные помещения закуплено оборудование. Так, за счет средств ОМС больница приобрела  современный аппарат ультразвуковой диагностики, который  дает изображение высокой четкости, обладает повышенной скоростью обработки данных и широким спектром клинических приложений. Сканер может применяться для исследований в различных областях: акушерстве, гинекологии, кардиологии, ортопедии.

– Мы продолжаем оснащать медицинские учреждения региона современным оборудованием, – рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев. – Только в прошлом году из средств резервного фонда Президента Российской Федерации на приобретение лечебно-диагностического оборудования для пяти медицинских организаций было выделено почти 95 миллионов  рублей. Это способствует обеспечению доступности и качества оказания медицинской помощи взрослым и детям – как первичной медико-санитарной, так и специализированной.

Как сообщил главный врач Ярославской ЦРБ Сергей Вундервальд, стоимость нового ультразвукового сканера – 2,6 миллиона рублей. Но это не единственное приобретение больницы :за счет собственных средств куплен переносной УЗИ-аппарат.

– Теперь исследования проходят в разных уголках района, куда выезжает наш специалист, –  пояснила заведующая отделением функциональной и ультразвуковой диагностики ЦРБ Анна Галкина. – Он работает с участниками и инвалидами ВОВ, детьми в школах и садах, опекаемыми ребятами и детьми-инвалидами. Охвачено уже более 600 малышей и подростков.

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