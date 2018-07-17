​Во Фрунзенском районе Ярославля ликвидирована очередная несанкционированная свалка. Строительные и твердые коммунальные отходы объемом 30 кубометров были размещены около пересечения 1-й и 2-й Веткинских улиц.



– Работа проведена силами администраций Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии Ярославля по итогам рейдов департамента охраны окружающей среды и природопользования которые, – пояснил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. – Ликвидация несанкционированных свалок – одна из актуальных задач сегодня. К сожалению, пока эта проблема стоит остро. В регионе порядка 400 несанкционированных свалок. Территория, которую они занимают, фактически сопоставима с территорией полигона "Скоково". Поэтому вопрос ликвидации таких свалок и усиления мер ответственности за их организацию мы в том числе обсуждаем с экспертами в ходе разработки концепции новой экологической политики.



Дмитрий Пеньков напомнил, что штраф за незаконное размещение отходов для граждан – до двух тысяч рублей, для должностных лиц – до 30 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 250 тысяч рублей.