В регионе усилен контроль за использованием земельных участков. За первое полугодие проверки проведены на 520 объектах общей площадью 4107 га, 4051 га из которых – сельхозназначения.



Очередной рейд был организован в Некрасовском районе. В нем приняли участие инспектора местной администрации, специалисты Управления Росреестра по Ярославской области, сотрудники регионального департамента имущественных и земельных отношений.



– Подобные совместные проверки для Ярославской области являются пилотными, – рассказала заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Анна Желиховская. – Механизм взаимодействия еще совершенствуется, однако его результативность уже очевидна. Цель таких мероприятий – не только выявление и пресечение нарушений действующего земельного законодательства, но и их предупреждение.



Взаимодействие контрольных органов усилено в 2018 году в рамках соглашений между всеми уполномоченными в сфере муниципального земельного контроля органами местного самоуправления и Управлением Росреестра по Ярославской области. Порядок работы теперь регулируется региональным законом № 41-з, принятым в начале лета.



С января в ходе проверок выявлено 238 нарушений требований законодательства на площади 1538 га, в том числе на 66-ти участках сельхозназначения площадью 1505 га. Материалы направлены в органы государственного земельного надзора для привлечения собственников к административной ответственности и в налоговые органы для применения повышенной налоговой ставки.



Всего в регионе в 2018 году планируется проверить использование 1335 земельных участков общей площадью 18734 га, из них 849 – сельхозназначения площадью 18 578 га.



