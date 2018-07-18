|Сегодня в Тутаевской центральной районной больнице открылось обновленное отделение медицинской профилактики. Для него приобретено недостающее медицинское оборудование и необходимая мебель, в помещениях проведен косметический ремонт. На эти цели было потрачено более 230 тысяч рублей.
– Одна из задач, которые позволит решить открытие отделения, – разделение потоков здоровых и больных пациентов в поликлинике. Это необходимо при проведении профилактических осмотров и обследований, – рассказал главный врач Тутаевской ЦРБ Валентин Карбаинов. – Мы пошли по пути бережливого производства и взяли за основу принцип федерального проекта по созданию новой модели поликлиники.
В прошлом году в 18-ти медицинских организациях Ярославской области реализован пилотный проект «Бережливая поликлиника»: изменены подход к организации труда медицинских работников, маршрутизация потоков пациентов внутри учреждения. Благодаря этому показатель удовлетворенности населения медпомощью во взрослых поликлиниках вырос на 15,5% и составил 78,1%, в детских поликлиниках – на 39,1%, до 79,3%. В этом году в реализации проекта участвуют уже 50% поликлиник региона.
Все отделении медицинской профилактики Тутаевской ЦРБ в рамках ремонта рабочие места медиков оснастили оргтехникой, подключенной через общую сеть учреждения к Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.
– Мы ожидаем, что с открытием отделения медицинской профилактики сократим время проведения диспансеризации взрослых граждан с пяти дней до одного дня, – сообщила заведующая взрослой поликлиникой Елена Живоложнова. – Кроме того, уменьшится время прохождения профилактических осмотров: с двух до одного дня. Мы ввели ставку администратора и теперь разгрузим наш медицинский персонал.
В дальнейшем, руководство больницы планирует закупить электроэнцефалограф, который будет установлен в отделении. Это даст возможность жителям района проходить в ЦРБ водительскую комиссию по всем категориям допуска.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 14:00
22 просмотров
2018.07.19 Аварийные дома на проспекте Октября в Ярославле получат вторую жизнь2018.07.18 Сотрудники областного УМВД вернулись из Нижнего Новгорода, где обеспечивали охрану порядка во время Чемпионата мира по футболу 2018.07.18 Cотрудников регионального УМВД поблагодарили за успешное несение службы во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу2018.07.18 Благодаря проекту «Решаем вместе!» вокруг нескольких школ Ярославля установят новое ограждение2018.07.18 Водонапорная башня на станции «Урочь» отнесена к памятникам регионального значения