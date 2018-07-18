​Сегодня в Тутаевской центральной районной больнице открылось обновленное отделение медицинской профилактики. Для него приобретено недостающее медицинское оборудование и необходимая мебель, в помещениях проведен косметический ремонт. На эти цели было потрачено более 230 тысяч рублей.



– Одна из задач, которые позволит решить открытие отделения, – разделение потоков здоровых и больных пациентов в поликлинике. Это необходимо при проведении профилактических осмотров и обследований, – рассказал главный врач Тутаевской ЦРБ Валентин Карбаинов. – Мы пошли по пути бережливого производства и взяли за основу принцип федерального проекта по созданию новой модели поликлиники.



В прошлом году в 18-ти медицинских организациях Ярославской области реализован пилотный проект «Бережливая поликлиника»: изменены подход к организации труда медицинских работников, маршрутизация потоков пациентов внутри учреждения. Благодаря этому показатель удовлетворенности населения медпомощью во взрослых поликлиниках вырос на 15,5% и составил 78,1%, в детских поликлиниках – на 39,1%, до 79,3%. В этом году в реализации проекта участвуют уже 50% поликлиник региона.



Все отделении медицинской профилактики Тутаевской ЦРБ в рамках ремонта рабочие места медиков оснастили оргтехникой, подключенной через общую сеть учреждения к Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.



– Мы ожидаем, что с открытием отделения медицинской профилактики сократим время проведения диспансеризации взрослых граждан с пяти дней до одного дня, – сообщила заведующая взрослой поликлиникой Елена Живоложнова. – Кроме того, уменьшится время прохождения профилактических осмотров: с двух до одного дня. Мы ввели ставку администратора и теперь разгрузим наш медицинский персонал.



В дальнейшем, руководство больницы планирует закупить электроэнцефалограф, который будет установлен в отделении. Это даст возможность жителям района проходить в ЦРБ водительскую комиссию по всем категориям допуска.