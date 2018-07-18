Парк легковых такси в Переславле-Залесском будет приведен в порядок. Работу планируется провести в рамках соглашения, которое сегодня подписали и.о. главы городского округа Владимир Волков, директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова, исполняющая обязанности директора регионального департамента транспорта Екатерина Галеева и руководитель обособленного структурного подразделения ООО «АВТО-НАДЕЖДА» в Переславле-Залесском Вадим Гнусин.



Согласно договоренностям, инвестор за счет собственных средств проведет модернизацию парка легковых такси и внесет городскую систему таксомоторных перевозок на информационную платформу «Яндекс.Такси». Также предусмотрена работа по развитию маршрута Москва – Переславль-Залесский – Ярославль.



– Качественных пассажирских перевозок не хватало как переславцам, так и гостям города, – сказал Владимир Волков. – Поэтому соглашение для нас является очень важным. Далее будем выстраивать единую транспортную систему, чтобы обеспечить комфортное и доступное для людей передвижение по всему Переславскому краю, а также перевозку пассажиров из Переславля в Москву и обратно.



Переславль-Залесский – первый город Ярославской области, в котором происходит модернизация системы таксомоторных перевозок.



– Не секрет, что сегодня рынок такси не урегулирован, нет единых стандартов, – отметила Екатерина Галеева. – У городов есть возможность своими силами организовать благоприятные условия для развития этого направления. Я рада, что сейчас в Переславле-Залесском пошли по пути предоставления комфортных условий для инвестора, который в дальнейшем выведет эту работу на идеальный уровень. Я надеюсь, что в Ярославской области найдутся города, которые будут перенимать этот опыт.



Развитие транспортной инфраструктуры напрямую влияет на увеличение туристического потока в регион.



– Переславль-Залесский является точкой въезда в область со стороны Москвы. Чем легче будет сюда приехать, чем выше будет уровень сервиса и комфорта, тем больше туристов будет посещать Ярославию, – подчеркнула Юлия Рыбакова. – Подобное партнерство позволяет решать как социальные, так и экономические задачи.