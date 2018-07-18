​Ярославльводоканал завершает работы на сетях в районе объектов, включенных в приоритетный федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год. План ремонтов был синхронизирован еще в январе, чтобы подрядчики могли своевременно приступить к замене полотна, и в дальнейшем его не пришлось бы вскрывать для восстановления трубопроводов.



– Как и планировали, мы освободили проезжую часть, чтобы организации, проводящие ремонт дорог, смогли приступить к работам согласно графику, – сказал заместитель технического директора по водоснабжению АО «Ярославльводоканал» Сергей Белов. – В настоящий момент завершены работы на 27 из 30 наших объектов, проложены более 9,5 километра сетей водоснабжения и водоотведения.



Выполненные работы позволят повысить надежность систем водоснабжения и водоотведения, улучшить качество подаваемых потребителям услуг, поскольку при проведении реконструкции используются самые современные материалы.



Ярославльводоканал уже освободил для дорожников следующие улицы: Блюхера, Большую Норскую, Клубную, Спартаковскую, Шоссейную, Городской Вал, Салтыкова-Щедрина, Богдановича, Чайковского, Нефтяников, Павлова, Зелинского, Харитонова, Чехова, а также проспект Авиаторов и Комсомольскую площадь. На некоторых из них – сразу несколько объектов. Работы на остальных будут продолжены согласно утвержденному плану.



Справка



В рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ярославской области в 2018 году будет отремонтировано 30 объектов общей протяженностью 81,3 километра. Из федерального бюджета на эти цели выделено 730 миллионов рублей, что более чем на 100 миллионов превышает финансирование прошлого года. 610 миллионов на реализацию проекта будет направлено из регионального бюджета и 120 – из муниципального. Таким образом, итоговое финансирование проекта в 2018 году составит 1,46 миллиарда рублей.



В 2017 году финансирование проекта «Безопасные и качественные дороги» составило 1,306 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней. Отремонтированы 34 дороги Ярославскойагломерации общей протяженностью 75,9 километра, ликвидированы 23 места концентрации ДТП. Доля дорог агломерации, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась с 44,3 до 51,5 процента.



Проект «Безопасные и качественные дороги» направлен на приведение в нормативное состояние дорог в границах крупных агломераций. В нашем регионе это Ярославская агломерация, в которую входят Ярославль, Ярославский и Тутаевский муниципальные районы.