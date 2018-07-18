​К концу текущего года в центрах занятости населения различных муниципальных образований региона будет оборудовано 7 пунктов консультирования и обслуживания пользователей.



– Реализация нового проекта «Точка доступа» направлена на совершенствование навыков граждан и работодателей в использовании интернет-ресурсов при получении услуг в электронном виде, – рассказала и.о. директора департамента государственной службы занятости населения Ярославской области Лаура Зудина. – Особенно полезен этот проект для граждан старшего возраста. Мы планируем, что в следующем году в пункты консультирования обратятся порядка 11 тысяч человек. Увеличится и количество самих «Точек доступа»: в 2019-м будет открыто еще 10.



Пункты консультирования и обслуживания пользователей планируются как постоянно действующие на базе центров занятости населения. Специалисты будут помогать гражданам и работодателям использовать возможности официальных интернет-ресурсов: Единого портала государственных и муниципальных услуг, портала «Работа в России» и других порталов федеральных и региональных органов исполнительной власти, регистрация на которых осуществляется через личный кабинет на портале госуслуг.