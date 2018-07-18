|В рамках централизации в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом увеличилось количество муниципальных закупок, размещенных в единой информационной системе.
– В 2016 году Правительство Ярославской области утвердило централизацию муниципальных закупок через департамент госзаказа при условии предоставления средств из регионального бюджета, а также при осуществлении закупок с ценой более трех миллионов рублей (25 миллионов рублей – для Ярославля Рыбинска), – рассказал директор регионального департамента государственного заказа Андрей Афонин. – Ранее муниципальные заказчики в этих случаях действовали через муниципальные уполномоченные органы или самостоятельно.
В текущем году через департамент государственного заказа уже размещено 48 муниципальных закупок, тогда как за аналогичный период прошлого года – лишь 19.
Андрей Афонин отметил, что основными преимуществами централизованных закупок являются прозрачность проводимых процедур, обеспечение доступа к госзакупкам представителей малого и среднего бизнеса, а также оптимизация экономии на закупках.
В этом году в два раза увеличилось количество централизованных муниципальных закупок по ремонту дорог, в три раза по строительству и ремонту объектов, газификации и благоустройству территорий муниципальных районов и городских округов.
В Рыбинске рост централизованных закупок составил 67%, в Ярославском районе их число увеличилось в 2,3 раза.
Справка
Централизованные закупки — это способ проведения торгов, который предусматривает определение подрядчика не заказчиком непосредственно, а специальным уполномоченным органом, наделенным рядом полномочий заказчика.
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вчера, 16:00
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