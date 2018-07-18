​В Ярославской области продолжается работа по включению выявленных памятников истории и культуры в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. В него внесено здание водонапорной башни на бывшей станции «Урочь».



– Данный объект по результатам исследований государственной историко-культурной экспертизы отнесен к категории памятников регионального значения, – пояснил директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев. – Башня построена в 1878 году и использовалась для заправки паровозов. Здание имело важное транспортное и коммунальное значение для Ярославля. Необходимо сберечь этот объект. Для этого будут подготовлены охранные обязательства.



Во второй половине XIX столетия город интенсивно развивался, появлялись новые фабрики и заводы. Ярославль превратился в крупный промышленно-транспортный центр. Решено было проложить железную дорогу со станции «Волга», которая в 1900 году получила название «Урочь», до Вологды через Данилов.



Строительство этого направления завершилось 20 июня 1872 года. Далее было решено протянуть пути до Архангельска. Железная дорога Ярославль – Вологда – Архангельск стала одной из крупнейших в России узкоколейных железных дорог общего пользования.



В настоящее время башня на бывшей станции «Урочь» не используется.