|В Ярославской области продолжается работа по включению выявленных памятников истории и культуры в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. В него внесено здание водонапорной башни на бывшей станции «Урочь».
– Данный объект по результатам исследований государственной историко-культурной экспертизы отнесен к категории памятников регионального значения, – пояснил директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев. – Башня построена в 1878 году и использовалась для заправки паровозов. Здание имело важное транспортное и коммунальное значение для Ярославля. Необходимо сберечь этот объект. Для этого будут подготовлены охранные обязательства.
Во второй половине XIX столетия город интенсивно развивался, появлялись новые фабрики и заводы. Ярославль превратился в крупный промышленно-транспортный центр. Решено было проложить железную дорогу со станции «Волга», которая в 1900 году получила название «Урочь», до Вологды через Данилов.
Строительство этого направления завершилось 20 июня 1872 года. Далее было решено протянуть пути до Архангельска. Железная дорога Ярославль – Вологда – Архангельск стала одной из крупнейших в России узкоколейных железных дорог общего пользования.
В настоящее время башня на бывшей станции «Урочь» не используется.
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вчера, 17:00
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