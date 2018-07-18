​У школы №62 в Дзержинском районе Ярославля начались работы по замене ограждения территории. Это стало возможным благодаря губернаторской программе по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!», которую Правительство области реализует в регионе совместно с партией «Единая Россия».



– Старый забор высотой в полметра никак не защищал школу от непрошенных гостей в вечернее и ночное время, – рассказал заместитель директора учебного заведения Николай Кокуев. – Мы давно искали выход из ситуации, было даже получено предписание прокуратуры о несоответствии объекта требованиям террористической защищенности. Благодаря губернаторскому проекту вопрос удалось решить. В ближайшие дни по периметру территории школы будет установлено ограждение высотой 1,8 метра.



Сейчас на площадке идет демонтаж старого забора. Общая стоимость проекта по замене ограждения – 1,5 миллиона рублей.



Решение о включении ограждения школьного двора в проект «Решаем вместе!» принято большинством голосов на общем собрании жителей близлежащих домов. С инициативой о проведении аналогичных работ горожане выступили и в отношении школы №11. Благодаря губернаторской программе в этом году здесь не только заменят забор, но и отремонтируют асфальтовое покрытие проездов и тротуаров. На эти цели выделено более 2,5 миллиона рублей.



– На этих примерах мы видим, насколько программа «Решаем вместе!» помогает сегодня решать конкретные проблемы людей, – отметил депутат Ярославской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Николай Александрычев. – Задача депутатского корпуса – следить за качеством исполнения работ, соблюдением обозначенных в контрактах сроков, прозрачностью расходования бюджетных средств. Нам важно всегда доводить дело до логического конца, получать реальный результат. К 1 сентября все работы должны быть выполнены.



Проект «Решаем вместе!» реализуется на территории области по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год подряд. Работа направлена на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед регионами Президентом России Владимиром Путиным.