​Сотрудники УМВД России по Ярославской области в составе сводного отряда 18 июля вернулись из служебной командировки. Два последних месяца они обеспечивали охрану общественного порядка в Нижнем Новгороде в период подготовки и проведения матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018.



Председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко поздравил ярославских полицейских с возвращением домой и поблагодарил за добросовестную службу.



– Подвергая свою жизнь реальным опасностям, вы делали все возможное для того, чтобы чемпионат мира по футболу в России стал самым спокойным и безопасным в истории этого спортивного состязания, – отметил Дмитрий Степаненко.



Сотрудники полиции несли службу на стационарных постах ДПС, проводили оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступлений и задержание лиц, причастных к их совершению. Круглосуточно осуществляли досмотр, обеспечивали безопасность и охрану общественного порядка на фестивале болельщиков FIFA 2018, на котором присутствовали более пятисот тысяч человек.



Начальник Управления МВД России по Ярославской области Андрей Липилин отметил, что в командировку были отправлены одни из лучших представителей ярославской полиции. Они не уронили её авторитет.



Лучшие сотрудники были награждены благодарностями Правительства Ярославской области и регионального УМВД России.



Справка



Матчи Чемпионата мира по футболу проходили в 11 городах. В них приняли участие 32 команды всех континентов. Их посетило почти полтора миллиона зарубежных болельщиков.