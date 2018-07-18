|Сотрудники УМВД России по Ярославской области в составе сводного отряда 18 июля вернулись из служебной командировки. Два последних месяца они обеспечивали охрану общественного порядка в Нижнем Новгороде в период подготовки и проведения матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
Председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко поздравил полицейских с возвращением домой и поблагодарил за добросовестную службу.
– Подвергая свою жизнь реальным опасностям, вы делали все возможное для того, чтобы Чемпионат мира по футболу в России стал самым спокойным и безопасным в истории этого спортивного состязания, – отметил Дмитрий Степаненко.
Сотрудники полиции несли службу на стационарных постах ДПС, проводили оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступлений и задержание лиц, причастных к их совершению. Круглосуточно осуществляли досмотр, обеспечивали безопасность и охрану общественного порядка на фестивале болельщиков FIFA 2018, на котором присутствовали более пятисот тысяч человек.
Начальник Управления МВД России по Ярославской области Андрей Липилин отметил, что в командировку были отправлены достойные представители ярославской полиции, и они не уронили ее авторитет.
Лучшие сотрудники были награждены благодарностями Правительства Ярославской области и регионального УМВД России.
Справка
Матчи Чемпионата мира по футболу проходили в 11 городах. В них приняли участие 32 команды всех континентов. Игры посетили почти полтора миллиона зарубежных болельщиков.
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вчера, 19:45
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