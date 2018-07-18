​В Ярославле будет реализован проект реновации существующего жилого комплекса на проспекте Октября. Соглашение об этом между ООО «ФОРА-ДЕВЕЛОПМЕНТ» и Корпорацией развития области подписано в мае на Петербургском международном экономическом форуме.



В планах – дать вторую жизнь домам № 27, 29, 31 и 33, которые сегодня находятся в очень плохом состоянии. Проект предусматривает увеличение существующих площадей путем надстраивания ярусной части на собственном независимом несущем каркасе. При этом уникальная архитектурная выразительность существующих зданий будет сохранена. Их корпуса укрепят без вмешательства в поддержку несущего скелета, устаревшие инженерные системы отремонтируют и модернизируют.



Инвестор вложит в проект порядка 600 миллионов рублей. Предусмотрена реконструкция 6 тысяч квадратных метров старого жилья и строительство 10 тысяч квадратных метров нового.



– Корпорация развития всесторонне и комплексно помогает инвестору организовать всю подготовительную работу и готова сопровождать проект от его начальной точки до окончания строительства и ввода объектов в эксплуатацию, – сказал и.о. генерального директора корпорации Евгений Васильев. – Уже разработана проектно-сметная документация и проведено обследование двух домов комплекса. Важно отметить, что на градостроительном совете города Ярославля реновация зданий была поддержана единогласно.



Проект планируется реализовать до конца 2022 года.



– Мы проведем реновацию сложившейся застройки с уникальным городским ритмом, созданным в 30-х годах прошлого века, - отметил инвестор Роман Фомичев. – При этом будут учтены современные потребностям города и его жителей, повышен уровень комфорта и безопасности объектов.



Справка



АО «Корпорация развития Ярославской области» реализует инновационную модель формирования инвестиционных проектов «Фабрика проектов» и сопровождает около 100 проектов на общую сумму более 200 миллиардов рублей.



По итогам 2017 года Корпорацией развития подписано 30 инвестиционных соглашений на сумму 63,3 миллиарда рублей, планируется создание более 7,8 тысячи новых рабочих мест.