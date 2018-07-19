|21 июля в рамках семейного мотофестиваля Moto Family Days на сцене у КЗЦ в Ярославле пойдет большая концертная программа. Для жителей и гостей города прозвучат мировые и российские рок-хиты.
В 12 часов начнется уникальное музыкальное представление, которое специально для этого праздника подготовили Академический большой хор РГГУ и симфонический оркестр «Генезис».
Также на фестивале свои песни исполнят солист группы «Парк Горького» Алексей Белов и заслуженная артистка России Ольга Кормухина. Они будут выступать с 13 часов.
Вечером на площадке у КЗЦ прозвучат лучшие произведения AС/DС. Для этого в Ярославль прибудет официальная трибьют-группа этой всемирно известной рок-команды. Начало в 21 час.
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вчера, 12:30
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