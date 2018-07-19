​21 июля в рамках семейного мотофестиваля «Moto Family Days» на сцене у КЗЦ в Ярославле пойдет большая концертная программа. Для жителей и гостей города прозвучат мировые и российские рок-хиты.



В 12 часов начнется уникальное музыкальное представление, которое специально для этого праздника подготовили Академический большой хор РГГУ и симфонический оркестр «Генезис».



Также на фестивале свои песни исполнят солист группы «Парк Горького» Алексей Белов и заслуженная артистка России Ольга Кормухина. Они будут выступать с 13 часов.



Вечером на площадке у КЗЦ прозвучат лучшие произведения AС/DС. Для этого в Ярославль прибудет официальная трибьют-группа этой всемирно известной рок-команды. Начало в 21 час.