​Вопросы восстановления храмового комплекса в деревне Хопылево, где был крещен полководец Федор Ушаков, обсуждались 19 июля на выездном заседании попечительского совета по реконструкции храма Богоявления на Острову.



Совещание провел председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко. Участие в мероприятии приняли представители органов исполнительной власти, духовенства, подрядной организации, руководство Рыбинска, Рыбинского муниципального района, фонда Андрея Первозванного.



Председатель Правительства региона сообщил, что в этом году из федерального бюджета на реставрационные работы будет выделено 55 миллионов рублей.



– Средства направят Ярославской области путем иных межбюджетных трансфертов на сохранение объекта культурного наследия федерального значения, – добавил Дмитрий Степаненко. – В настоящее время ведется работа с Министерством культуры России по подписанию соглашения. Мы должны эффективно использовать эти деньги.



Уже определены графики подготовки проектно-сметной документации для проведения реставрационных работ по внешнему контуру храма. Выполнено обследование инженерно-технического состояния строительных конструкций здания церкви, определены мероприятия по их усилению. Сделаны подъездные пути, площадка обустроена для проведения работ.



Также идет формирование проектов ремонта и восстановления затяжек стен, сводов, крыши четверика, разработка конструктивных решений по реставрации глав с крестами основного четверика и Казанского придела. Организованы научно-исследовательская деятельность, инженерно-техническое обследование шатра и главки-шпиля колокольни. Готовится проектная документация на реставрацию.



– Мы должны выполнить большой объем работ по усилению фундаментов, выводу из аварийного состояния сводов, по наружным работам, по экстерьеру. Все это необходимо сделать до конца текущего года, – подчеркнул руководитель проекта Виталий Горошников.



Дмитрий Степаненко поручил актуализировать график работ, чтобы успеть завершить запланированное на этот год до наступления холодов. Также он пригласил всех участников заседания на Всероссийский фестиваль культуры и искусств имени Федора Ушакова, который пройдет в Хопылево 5 августа.